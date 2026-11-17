欧洲空间局的Hera航天器首次获得了双小行星系统迪迪莫斯和迪莫弗斯中小行星迪迪莫斯背面的详细图像。该图像由单色小行星取景相机从60公里外拍摄，ScienceDaily报道。

图像清晰显示了直径780米的迪迪莫斯。其较小的伴星迪莫弗斯直径151米，大部分处于阴影中。任务首席研究员帕特里克·米歇尔表示，迪迪莫斯这一侧沿赤道也有一条中央山脊，但其特点是存在众多巨石、陨石坑以及类似沟槽或山脊的结构。

DART撞击的影响

2022年9月26日，NASA的DART航天器故意撞击了系统中较小的天体迪莫弗斯。这艘质量580公斤的航天器以约6.1公里/秒的速度撞向该小行星。撞击后，迪莫弗斯绕迪迪莫斯运行的周期缩短了约33分钟，误差为一分钟。这是人类活动首次以可测量的方式改变太阳系内一个物体的轨道。

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碰撞将物质抛射到太空中。科学家预计，部分碎屑可能穿越两颗小行星之间约一公里的距离，并抵达迪迪莫斯表面。Hera将查明一些可见地形特征是否与这种物质转移有关。

双小行星系统研究

Hera经过两年旅程后抵达迪迪莫斯和迪莫弗斯系统。该系统距离地球约1.968亿公里。此次任务将研究DART撞击的影响，系统绘制已发现变化的地图，并有助于更准确地预测未来使用动能撞击法偏转危险小行星的结果。

下一次发布迪迪莫斯和迪莫弗斯详细图像的时间定于11月25日。

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