欧洲航天器Hera已开始近距离研究小行星迪迪莫斯及其卫星迪莫弗斯。NASA曾在2022年的行星防御测试中有意将DART航天器撞向迪莫弗斯。据Asharq Al-Awsat报道，Hera目前正从25至30公里的距离研究这些天体。

DART撞击的后果

DART任务的全称为“双小行星重定向测试”，旨在检验航天器撞击能否改变天体运动，从而作为行星防御的一种方式。这次碰撞缩短了迪莫弗斯绕迪迪莫斯运行的轨道，并略微改变了它绕太阳运行的轨迹。

撞击过程中，碎片和大块岩石从迪莫弗斯飞入太空。喷出的物质进一步增强了碰撞产生的动量，而碎片尾迹在数月间延伸超过1万公里。科学家推测，部分碎片可能仍位于该小行星系统附近。

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接近迪莫弗斯

Hera于2024年发射，大小约相当于一辆小型汽车，预计将于下个月进一步接近该系统，距离约为20公里。欧洲航天局将这项任务视为对撞击地点的研究。

Hera搭载了25台科学仪器，以及两颗鞋盒大小的CubeSat。它们将更详细地勘测迪莫弗斯，并尝试在其上着陆。迪莫弗斯的直径估计为151米，而迪迪莫斯的直径约为780米。

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