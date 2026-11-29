欧洲航天局公布了NASA的DART探测器于2022年撞击后，小行星迪莫弗斯和迪迪莫斯的首批图像。正如Live Science报道，Hera任务从约24公里距离拍摄的画面显示，迪莫弗斯上有一个大型撞击坑，数百块岩石碎片正在这对小行星周围移动。

DART撞击的后果

2022年9月，DART航天器以约22,500公里/小时的速度撞向迪莫弗斯。这是首次小行星偏转技术测试：此次碰撞使迪莫弗斯绕较大的小行星迪迪莫斯运行的周期缩短了33分钟。

Hera的新图像显示，撞击显著改变了迪莫弗斯的表面，这颗小行星宽约150米。大约一半的小行星看起来被压平，并有一个大型陨石坑，欧洲航天局将其大小与一座体育场相比较。图像还显示，迪莫弗斯在其伴星迪迪莫斯附近进行混沌旋转。

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碎片和陨石坑中的物体

在陨石坑中心，Hera记录到一个类似雪茄的细长结构。任务科学家尚未确定该物体的性质，并希望在探测器进一步接近小行星后更详细地观察它。

此外，Hyperscout H相机发现了数百块此前未知的巨石，其中大多数大小为数英尺。Hera任务科学家米夏埃尔·屈珀斯称这为“一个巨大的惊喜”。根据任务评估，碰撞期间喷出的岩石可能在迪莫弗斯和迪迪莫斯上形成了新的小型陨石坑。

后续研究

在进一步接近后，Hera计划部署两颗小型CubeSat——Juventas和Milani。Juventas将利用低频雷达研究迪莫弗斯的内部结构，而Milani将分析小行星附近尘埃和表面物质的成分。这些数据有望帮助更准确地评估DART撞击的效果，以及使用类似方法保护地球免受潜在危险小行星威胁的可能性。

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