尼日利亚卡齐纳州APC党组织称，丰图阿市竞选活动的启动是和平的，尽管有报道称，前往活动现场的支持者在途经马卢姆法希地区时遭到袭击。据尼日利亚《Premium Times》报道，该州党组织主席比希尔·绍拉瓦表示，在丰图阿市体育场举行的蒂努布—迪科2027竞选活动启动仪式期间，没有发生冲突、人员受伤或财产损失。

有关马卢姆法希事件的报道

与此同时，Channels Television和Trust Radio报道称，途经马卢姆法希地方政府区前往活动现场的支持者遭遇了事件。据Channels Television报道，受影响的支持者称，成群的青年用石块、瓶子和其他物品袭击了他们。

受影响人员称有人受伤并丢失了个人物品，一些车辆的挡风玻璃被损坏。Channels Television还报道称，在马卢姆法希环岛附近、靠近通往巴科里地区的道路处发现了石块。

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尼日利亚《Premium Times》指出，该媒体无法独立确认受伤人数、损失规模以及袭击实施者。绍拉瓦的声明没有评论有关马卢姆法希事件的报道，也没有说明对活动和平性的评价是否适用于前往丰图阿的支持者。

呼吁和平竞选

该州州长迪科·拉达呼吁居民在2027年大选中支持总统博拉·蒂努布和APC候选人。他将安全、基础设施、教育、医疗保健和经济机会列为其政府的优先事项。

拉达还呼吁APC候选人和支持者和平开展竞选活动，并尊重选民的选择。副州长法鲁克·乔贝、前州长阿米努·马萨里和易卜拉欣·谢马、议员及其他党派代表出席了活动。绍拉瓦向角逐3个参议院席位、15个众议院席位和34个州议会席位的候选人颁发了党旗和横幅。

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