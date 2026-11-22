总部位于新奥尔良的美国第五巡回上诉法院裁定，国会众议院的委托投票违宪。该裁决涉及2022年通过的一项1.7万亿美元政府拨款法案，当时立法者可依据在COVID-19疫情期间引入的规则，通过代表投票。据《国会山报》报道。

法院裁决

法院以九票对八票作出裁决。多数意见认为，委托投票违反了美国宪法中关于法定人数的条款，因为国会议员必须在场才能确定法定人数。

裁决执笔人、上诉法院法官科里·威尔逊指出，国会两院在制定程序规则方面拥有相当大的自由，但不能通过自身决定规避宪法限制。他还表示，在疫情期间引入这一机制并不改变对该程序的法律评估。

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投票与诉讼

众议院在通过《2023年综合拨款法案》时采用了委托投票规则：该法案以225票对201票获得支持。裁决指出，226名众议员登记出席并通过委托投票，因此实际在议事厅内的议员不足众议院成员总数的一半。

得克萨斯州总检察长肯·帕克斯顿于2023年提起诉讼，试图阻止《孕妇劳动者公平法》在该州的实施。威尔逊澄清，该裁决并未超出确认地区法院在此案中给予的司法保护范围。

法官小詹姆斯·格雷夫斯在一份单独意见中不同意多数意见。他表示，多数意见错误解读了宪法，并指出99%的立法者参与了对该预算法案的投票，且没有任何众议员对法定人数不足提出异议。

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