苹果开始以50美元的价格销售 Creator Studio 中 AI 功能的额外使用包。首个提供该选项的应用是 Logic Pro：在用完每月限额后，用户可以购买人工智能工具的额外使用量。

Logic Pro 中的额外使用量

据Engadget报道，苹果上个月更新了 Logic Pro，加入了基于公司自有模型和第三方开发者模型的助手。根据苹果的描述，该聊天机器人可以帮助创作者和制作人了解制作流程、开始创作一首新歌、通过一条提示调整人声轨道，或改进当前项目。

用户可在 Logic Pro 菜单中打开 Intelligence Features 部分并选择 Show Usage，查看 AI 功能的使用情况。统计窗口中有一个 Buy More Usage 按钮，用户可通过该按钮购买额外使用包。

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订阅用户的条件

美国、英国、加拿大、巴西、法国、德国、印度和墨西哥持有有效 Apple Creator Studio 订阅的用户可以购买此类使用包。该使用包与购买时所用的 Apple Account 绑定，且不支持 Family Sharing。

未使用的额外额度可以逐月结转，但会在购买12个月后到期。苹果指出，只有在达到相应功能的每月限额后，才会扣除额外使用量。Creator Studio 应用既可通过订阅获得，也可一次性购买。

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