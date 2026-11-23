Apple TV已续订喜剧剧集《足球教练》第五季。杰森·苏戴奇斯将再次担任主演并出任执行制片人，Variety报道。

第四季的成功

续订决定是在该剧凭借第四季成功回归后作出的。第四季在停播三年后于8月推出。尼尔森数据显示，8月4日至5日，第四季首播集累计获得2.966亿分钟观看时长。

据Variety报道，这是Apple TV历史上最大的开播成绩，涵盖《足球教练》的所有季度及该平台其他剧集。在第三季末原有故事线结束后，该剧以新故事回归：泰德·拉索再次加入AFC Richmond，执教一支女子第二级别足球队。

除苏戴奇斯外，汉娜·沃丁厄姆、朱诺·坦普尔、布雷特·戈德斯坦、布伦丹·亨特和杰里米·斯威夫特也在第四季回归。塔尼娅·雷诺兹、裘德·麦克、费伊·马赛、雷克斯·海斯、艾斯林·沙基、艾比·赫恩和格兰特·菲利也加入了演员阵容。

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续集的故事线

在第四季大结局中，泰德将AFC Richmond女子队经理一职交给了由塔尼娅·雷诺兹饰演的艾丽西亚·奇尔顿。他本人则与由布伦丹·亨特饰演的比尔德教练一起担任助理经理。

与此同时，布雷特·戈德斯坦饰演的罗伊·肯特同意执掌切尔西足球俱乐部。罗伊和由朱诺·坦普尔饰演的基莉也将迎来孩子。AFC Richmond老板丽贝卡向男友马泰斯求婚。

《足球教练》前两季曾获得艾美奖最佳喜剧剧集奖。苏戴奇斯此前在Talk Easy With Sam Fragoso播客中表示，他希望以第五季和第六季延续该剧，构成另一条三季故事线。

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