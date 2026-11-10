Apple TV 正为部分内容推出手语翻译功能，以便让聋人观众更容易观看。首部提供这一新选项的作品将是传记电影《Being Heumann》，该片讲述残障人士权利活动家朱迪·休曼，其上映计划定于周五。

播放窗口中的翻译员

该功能不会为使用手语的观众制作单独的电影版本。它可以像字幕一样在设置中启用。在播放支持的内容时，翻译员将出现在屏幕右下角，并用手语传达口语内容。

据TechCrunch 报道，美国手语（ASL）和英国手语（BSL）也将为电影《F1》提供。该选项预计将在今年晚些时候加入《Way of the Warrior Kid》和《Greyhound》。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

不使用 AI 翻译员

Apple 与艺术手语导演合作，以确保翻译符合每部电影的基调。该公司不使用由人工智能生成的翻译员，因为它表示，聋人社区并未表明有对此类解决方案的需求。

该选项是 iOS 27.2 更新的一部分。启用后，Apple TV 上受支持的 Apple Original 将显示专用按钮，内容页面上则会在字幕和音频描述旁显示手语图标。该服务还将创建包含 ASL 的电影和剧集精选集，并可通过“with ASL”等搜索词查找受支持的作品。

关注我们在