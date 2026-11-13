苹果已开放新产品线 Apple Home Collection 中部分首批智能家居设备的预订。可订购型号预计将于12月11日至17日期间送达，The Verge报道。

已可订购的设备

目前，苹果在线商店仅可订购数款由 LG Electronics 为该系列共同开发的配件，包括售价299.95美元的 LG Outdoor Cam 室外摄像头、售价199.95美元的 LG Indoor Cam 室内摄像头，以及售价249.95美元的 LG Video Doorbell 可视门铃。

苹果一个月前推出 Apple Home Collection，以加强其在智能家居市场的布局。该公司与 LG Electronics 和 Schneider Electric 共同开发了这些设备。预订开启的同时，搭载基于人工智能的 Siri 的 HomeView 智能显示屏也已上市。

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尚无发货日期的型号

该系列部分已公布的设备尚未开放预订，也没有预计交付日期。其中包括售价399.95美元的 LG Floodlight Cam 摄像头、售价349.95美元的 LG Smart Deadbolt Lock 智能门锁、售价199.95美元的 LG Smart Thermostat 温控器、售价199.95美元的 Schneider Home Smart Thermostat 温控器，以及售价39.95美元的 Schneider Home Room Sensor 传感器。

设置与连接

Apple Home Collection 设备没有专属功能，但这一合作关系应能简化其设置：开始使用时，只需将 iPhone 靠近设备即可。它们还采用 Thread 协议，即使无法访问互联网或 Wi-Fi 网络，也能保持连接。此外，在更改无线网络设置后，设备可以自动更新网络数据。

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