苹果公司在美国宣布启动 Apple Health AI Usage Study，旨在了解人们如何与用于健康问题的对话式人工智能工具互动，以及其回答的实用程度。该公司计划招募最多20万名参与者。

用于医疗问题的应用程序

据The Verge报道，苹果与 OpenEvidence 共同开展这项研究。OpenEvidence 是一个供医疗专业人员使用的临床 AI 平台。该平台基于医疗信息生成回答，其中包括来自《新英格兰医学杂志》等来源的信息。

参与者将使用一款新的 iOS 应用程序：他们可以提出健康相关问题，并从准确性、详细程度和相关性方面评价获得的回答。回答应以易懂的语言呈现，并包含对同行评审临床来源的引用。

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参与条件与 HealthKit 数据

该应用程序已可下载，参与者招募工作已经开始。年满21岁、身处美国并拥有运行 iOS 26 或更高版本系统的 iPhone 15 Pro 的人士可以参与。

该应用程序支持文本查询。用户可以通过 iOS 键盘进行语音输入，但该应用程序未与 Siri 或 Apple Intelligence 集成，也不使用 Apple Intelligence。

注册时，参与者可以自愿提供 Apple HealthKit 数据，例如身体活动、睡眠或临床实验室检测结果。这将使回答能够纳入更多个人背景信息。苹果表示，已采取措施保护信息隐私，收集的数据不会用于训练 AI 模型。

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