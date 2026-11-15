NFL裁判威拉德一天执法两场比赛——《卫报》

在美国，在美国联邦航空管理局暂停全国航班数小时后，NFL裁判唐·威拉德周日将不得不在一天内执法两场比赛。据《卫报》报道，周五实施的限制措施扰乱了体育队伍和裁判组的后勤安排。

一名裁判执法两场比赛

威拉德将首先执法迈阿密海豚队对阵印第安纳波利斯小马队的比赛，比赛将于美国东部时间13:00开始。随后，他必须向东行驶112英里，参加匹兹堡钢人队对阵辛辛那提猛虎队的晚间比赛执法工作。

NFL周日的赛程在一定程度上缓解了局面，因为球队通常会在比赛前一天抵达。不过，航班停飞迫使联盟调整裁判组的指派。

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其他联赛的调整

美国国家篮球协会也调整了裁判组阵容。布莱恩·福特在芝加哥对阵明尼苏达的比赛中替代杰森·戈尔登伯格，而珍娜·施罗德在达拉斯对阵克利夫兰的比赛中替代福特。由于另一名裁判未能及时抵达，迈克尔·史密斯加入了布鲁克林对阵孟菲斯比赛的裁判组。

延误也影响了大学美式足球。犹他对阵亚利桑那的比赛，以及亚利桑那州立大学对阵中佛罗里达大学的比赛，均推迟了三小时。密西西比对阵俄克拉何马的比赛被推迟至周日，一些球队，包括奥本队，则使用了包车巴士。

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