阿根廷外交部谴责安妮公主对福克兰群岛的正式访问，称其为“挑衅”。布宜诺斯艾利斯还反对她在该群岛举行的活动。该群岛由英国管辖，在阿根廷被称为马尔维纳斯群岛；她还访问了南乔治亚岛。《独立报》报道。

阿根廷外交部在社交媒体发布的声明中指责英国在对这些岛屿及邻近水域进行“非法英国占领”的框架内举办这些活动。阿根廷声称对福克兰群岛和南乔治亚拥有主权。

围绕石油项目的争端

这场外交争端发生在围绕海上石油项目Sea Lion的紧张局势背景下。该项目由英国公司Rockhopper Exploration及其以色列合作伙伴Navitas Petroleum实施。

上个月，阿根廷总统哈维尔·米莱政府请求位于汉堡的国际海洋法法庭介入并停止该油田的开发。此前，Rockhopper表示计划最迟于2028年1月在群岛以北开始采油。针对阿根廷提出的紧急临时措施请求，裁决定于11月28日作出。

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米莱此前称钻探是对阿根廷自然资源的“非法掠夺”，并支持旨在加强对在争议水域作业公司的责任追究的立法倡议。9月，在当地公民团体提起环境诉讼后，阿根廷一家法院还发布了旨在阻止该项目的命令。

安妮公主的访问安排

白金汉宫将安妮公主持续至11月20日的行程描述为一次保护遗产和纪念活动的访问。她以南乔治亚遗产信托基金会赞助人的身份访问群岛，在斯坦利为一座新的体育综合设施以及极地探险家欧内斯特·沙克尔顿爵士的纪念碑揭幕。

英国自1833年以来持续管辖福克兰群岛，不承认阿根廷的主权要求，并强调群岛居民享有自决权和开发自然资源的权利。1982年，两国为该领土进行了74天的战争，最终以阿根廷军队投降告终。联合国承认存在主权争端，并呼吁双方避免在该地区采取单方面行动。

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