阿根廷橄榄球队在阿利安茨体育场特威肯纳姆举行的Nations Championship比赛中以34比26击败苏格兰。苏格兰凭借杰米·多比的达阵率先取得领先，但随后被对手完成五次达阵。

阿根廷五次达阵

阿根廷队的达阵分别由司令员托马斯·阿尔博尔诺斯、边锋伊格纳西奥·门迪和罗德里戈·伊斯格罗、钩球员胡利安·蒙托亚以及八码位胡安·马丁·冈萨雷斯完成。正如天空体育新闻报道，阿根廷队在本月惨败于爱尔兰和法国后，以一场胜利结束了这一年。

苏格兰在最后阶段缩小差距

下半场，苏格兰队长罗里·达奇完成达阵，将球队的落后差距缩小至3分。然而，罗里·萨瑟兰因在争球推进中犯规被暂时罚下，阿根廷随后两次扩大领先优势。

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当比赛时间已经结束时，阿根廷以34比19领先。乔治·霍恩最后时刻的达阵将最终比分定格为34比26。夏季，苏格兰曾在客场以47比38战胜阿根廷。

苏格兰将于2027年2月6日在爱丁堡对阵意大利，参加六国锦标赛。阿根廷将于2027年7月10日在悉尼对阵澳大利亚，参加Rugby Championship。

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