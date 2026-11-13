阿根廷请求国际海洋法法庭采取临时措施，阻止英国和相关公司在马尔维纳斯群岛（福克兰群岛）附近争议水域推进Sea Lion石油项目。阿根廷代表团请求停止新的钻探和生产设施的安装，据《布宜诺斯艾利斯时报》报道。

阿根廷方面的论点

阿根廷代表表示，该法庭对审理这一请求拥有初步管辖权，且该国所援引的权利具有合理依据，需要在仲裁结束前受到保护。他们还称，在群岛附近拟议的钻探可能造成不可弥补的损害。

法学家马塞洛·科恩表示，法庭可以在不对阿根廷关于群岛主权的主张发表意见的情况下采取临时措施。根据阿根廷的立场，该申请旨在防止在争议区域单方面开发自然资源。

荷兰律师尼科·施赖弗强调了案件的紧迫性。他表示，在2025年12月10日作出最终投资决定后，Sea Lion项目已从勘探阶段转入具体的生产计划。根据代表团提交的数据，该项目计划建设最多26口永久性海底油井，计划产油3.105亿桶。

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可能对公司高管提起诉讼

阿根廷外交部长巴勃罗·基尔诺还表示，该国可能对参与Sea Lion项目的Rockhopper和Navitas公司高管提起刑事诉讼。他表示，政府认为这些公司及其董事可能触犯阿根廷法律，并打算采取行动。

基尔诺补充说，这些公司已根据国家立法受到制裁。他说，阿根廷将运用法律、外交和司法手段，阻止开发该群岛的资源。

法庭听证会已经结束。作出裁决的期限尚未确定，但与代表团有关的消息人士认为，裁决可能在本月底前作出。

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