阿根廷为公共部门采购电信设备引入了供应链安全标准SCS 9001。国家网络安全中心第7/2026号命令于2026年11月6日在官方公报上发布，适用于关键电信基础设施设备。

要求适用于哪些主体

这些规定适用于国家公共部门，包括购买设备、就设备签订合同或为关键电信网络运营设备的国有企业。此类机构包括国有网络运营商ARSAT。私营公司在形式上没有义务遵守新要求，但在参与政府招标时可能会遇到这些要求。

据《The Rio Times》报道，SCS 9001由Telecommunications Industry Association制定，该协会是美国电信行业组织。该认证评估制造商在整个供应链中的流程，而非单个设备。

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期限和过渡期

国家网络安全中心必须在90天内确定哪些网络将被视为关键网络，并按关键性等级对设备进行分类。根据有关该命令附件的报道，计划设置四个等级，SCS 9001认证将对其中最高的两个等级强制适用。

有关附件的报道还提到36个月的过渡期：在此期间，供应商只需确认已启动认证程序。对于已经安装的设备，可能会制定适应计划，而更换设备的决定必须具有依据。

对供应商的影响

该命令未点名具体公司或国家，也未根据国籍设立禁令。同时，当地媒体指出，TIA不会为被列入美国政府限制名单的公司进行认证，其中包括华为和中兴。有关该命令的报道没有对运营商可能转用其他设备的成本作出估计。

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