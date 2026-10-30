阿根廷联邦法官玛丽亚·欧亨尼娅·卡普切蒂下令开展初步调查行动，以查明总统哈维尔·米莱政府是否在巴西参议员弗拉维奥·博索纳罗经由阿根廷从巴西前往迈阿密期间向其提供协助。据Buenos Aires Times报道，该程序还涉及可能违反移民管制规定，以及官员可能协助其在该国境内活动。

向国家机构提出请求

法官批准了检察官帕洛玛·奥乔亚提出的申请，要求从多个国家机构调取信息。外交部必须说明，其此前是否收到过与这名巴西参议员司法状况有关的警告或请求。

法院要求移民部门提交有关管制程序的详细报告。卡普切蒂还调取了税务机构ARCA、联邦警察、边境服务部门以及机场运营商Aeropuertos Argentina的监控录像，以确定博索纳罗在阿根廷境内的行踪。

据该媒体报道，布宜诺斯艾利斯科莫多罗-皮联邦法院检察院也寻求合并反对派代表提交的数项投诉。该案始于Partido Obrero领导人加布里埃尔·索拉诺提出的投诉，随后又加入了社会主义议员埃斯特班·保隆的申诉。

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越境与包机航班

阿根廷移民局允许博索纳罗及其家人凭巴西证件入境。调查尤其在核查与总统顾问圣地亚哥·卡普托有关联的特别安保人员、两国共有的亚西雷塔水电站车辆以及情报机构SIDE雇员可能参与其中的情况。

内阁首席部长迭戈·桑蒂利公开表示，博索纳罗经该国过境是合法的，因为国际刑警组织没有施加限制。根据阿根廷当局的数据，博索纳罗于周二晚间经陆路穿越与巴西的边境，随后从伊瓜苏港飞往迈阿密。目前尚不清楚他具体如何从巴西利亚抵达边境地区。

航空公司Baires Fly SA的所有者路易斯·格兰德告诉法新社，这趟私人飞机航班由一名居住在美国的航空市场中介安排并支付。格兰德称，这名中介从其在美国银行的账户向一家阿根廷银行转账15万美元。他还表示，自己不知道该中介的客户是谁。

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