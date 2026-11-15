洛克菲勒大学的研究人员发现，提高小鼠饮食中氨基酸精氨酸的含量，可减少结肠肿瘤的形成，并减轻流感和SARS-CoV-2感染的病程。即使在感染流感后才给予额外精氨酸，小鼠的状况也有所改善，ScienceDaily报道。

研究结果发表在《Cell》期刊上。作者强调，实验是在小鼠身上进行的，因此精氨酸补充剂对人类预防或治疗癌症、流感或COVID-19的有效性尚未得到证实，仍需要单独开展研究。

精氨酸如何影响免疫识别

精氨酸是一种人体可自行产生、也可从富含蛋白质的食物中获取的氨基酸。在细胞实验中，由索海尔·塔瓦佐伊领导的团队发现，精氨酸缺乏时，414种蛋白质的水平下降。其中包括MHC-I系统的蛋白质——I类主要组织相容性复合体。

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这些蛋白质位于细胞表面，并向T细胞展示来自细胞内部的蛋白质片段。这样，免疫系统就能识别被病毒感染或发生恶性改变的细胞。缺乏精氨酸时，合成蛋白质的核糖体在形成MHC-I组分的过程中停滞。因此，细胞表面出现的这类分子信号减少，这可能使免疫系统更难识别威胁。

癌症和感染模型中的结果

食用低精氨酸饮食的小鼠形成了更多结肠肿瘤。相反，摄入更多这种氨基酸的动物肿瘤较少。在单独的流感和SARS-CoV-2模型中，食用精氨酸强化饮食的小鼠出现的病毒感染症状较轻。

科学家认为，未来可以测试精氨酸作为癌症免疫治疗的补充手段，或用于呼吸道病毒感染风险较高的人群。同时，研究作者强调，这些可能性目前仍处于实验阶段。

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