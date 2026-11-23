伯恩茅斯大学的考古学家推测，铁器时代不列颠阿特雷巴特人的统治者维里卡，长期以来被认为是男性，可能是一名女性。阿特雷巴特人控制的领土覆盖了今汉普郡和西萨塞克斯郡的大部分地区。ScienceDaily报道了这项研究。

大约在公元40年，维里卡被赶下台。此后，这位统治者逃往罗马并向克劳狄皇帝求助。罗马历史学家卡西乌斯·狄奥称，这一求助促使克劳狄决定于公元43年入侵不列颠。如果这一记述准确，维里卡的行动可能影响了罗马征服不列颠的开端。

研究者的论据

伯恩茅斯大学考古田野工作负责人迈尔斯·拉塞尔认为，19世纪的历史学家因父权制观念而错误地将维里卡认定为男性。他认为，其中一个论据是该名字以“a”结尾；据他说，这一特征也见于该时期其他已知女性统治者的名字，包括统治布里甘特人的卡蒂曼杜娅，以及艾西尼人的领袖布狄卡。

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维里卡的硬币上带有拉丁头衔rex，传统上译为“国王”。拉塞尔认为，这一头衔未必只适用于男性，而其出现在硬币上表明皇帝完全认可维里卡的权力。研究者还指出硬币上的图像：与其他铁器时代不列颠统治者硬币上常见的男性战士不同，依他评估，维里卡的形象具有明显的女性特征。

在罗马入侵中可能发挥的作用

拉塞尔认为，维里卡可能不仅是罗马干预的政治借口，还是克劳狄的盟友。他推测，这位女统治者可能向罗马人提供了战术信息和当地支持。研究者还认为，维里卡被赶下台为克劳狄发动军事行动提供了政治上的正当理由。

拉塞尔关于维里卡的研究发表于布卢姆斯伯里出版的《Caratacus: Great king of Britain》一书中，也在最新版《Current Archaeology》杂志中被讨论。

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