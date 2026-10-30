也门武装部队表示，正在调查有关胡塞武装可能在西南部塔伊兹省使用含有毒物质弹药的报告。据阿纳多卢通讯社报道，军方称，此类事件后，平民和抵抗力量战士中可能出现中毒和窒息案例。

核查来自前线的报告

也门国防部表示，严肃对待来自塔伊兹前线有关可能使用有毒材料的现场报告。该部门呼吁开展紧急调查，以确定这些物质的性质、记录其影响，并查明可能提供这些物质的人。

军方还表示，这些报告是在胡塞武装持续袭击塔伊兹的背景下传出的。军方称，袭击包括狙击火力、对居民区的无差别炮击以及封锁道路，阻碍了获取水、食品、药品和其他必需品。

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呼吁国际组织

也门武装部队警告胡塞武装，不要袭击平民并使用被禁止的作战手段。他们强调，根据宪法义务和国际人道法，保护平民并结束对塔伊兹的围困是国家及其军队的责任。

国防部还呼吁联合国和国际组织支持紧急调查，并加大压力以开放道路和确保人道援助畅通无阻地运送。塔伊兹仍是也门战争的主要中心之一：胡塞武装自2015年以来一直控制着该省部分地区周边的阵地，而对主要路线的限制助长了持续的人道主义危机。

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