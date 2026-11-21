也门政府军表示，在多个战线针对胡塞武装开展的854次行动中，该组织193名战地指挥官和武装人员被打死或受伤。据阿纳多卢通讯社报道，这些行动是在“也门黎明”行动框架内进行的。

行动细节

军方发言人马吉德·纳齐利表示，政府军在人民抵抗力量支持下，于过去数小时内实施了这些行动。据他称，行动包括31次空袭、687次炮击、91次无人机攻击以及45次使用导弹发射装置的打击。

军方称，这些行动针对胡塞武装的阵地、集结地和防御工事。军方表示，81辆车辆和军事装备也被摧毁或损坏，指挥中心、观察哨和防御工事亦遭打击。有关胡塞武装伤亡的数据尚未得到独立证实。

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联军打击

军方还报告称，由沙特阿拉伯领导的联军对也门西部荷台达港以及首都萨那的设施实施了打击。军方称，胡塞武装利用这些设施支持军事行动。

联军表示，已摧毁萨那的7个军事目标，其中包括6个用于制造和组装弹道导弹及无人机发射装置结构的车间。联军还称，胡塞武装的一处大型补给仓库遭到打击。

纳齐利表示，针对胡塞武装的行动仍在焦夫、马里卜、塔伊兹以及该国南部的前线持续进行。政府军于10月5日发起“也门黎明”行动，以夺回处于胡塞武装控制下的领土。

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