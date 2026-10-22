也门军方表示，胡塞武装在数小时内第四次袭击了哈德拉毛省行政中心穆卡拉市的赖扬国际机场。据阿纳多卢通讯社援引也门国防部网站September Net报道。

军方声明

也门军方发言人、少将马吉德·努扎伊利表示，胡塞武装对穆卡拉机场发动了第四次袭击。他说，对机场的袭击旨在“对也门人民实施封锁”。

赖扬是也门重要的民用机场之一，为哈德拉毛省和其他省份数百万人提供服务。胡塞武装未立即就军方声明发表评论。

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其他袭击报道

周三，胡塞武装使用三架无人机袭击了赖扬机场。据阿纳多卢通讯社记者报道，这是自7月军事升级重启以来首次针对该机场的袭击。

国营Saba频道还报道称，胡塞武装用一枚弹道导弹瞄准了也门南部的亚丁国际机场，但未提供其他细节。当地居民告诉阿纳多卢通讯社，他们听到机场附近传来巨大爆炸声。

这些事件发生之际，也门国际承认政府正在该国西南部对胡塞武装发动军事攻势。也门冲突自2014年持续至今，当时胡塞武装夺取了首都萨那及其他数个省份；2015年，由沙特阿拉伯领导的联盟介入，以支持国际承认的政府。

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