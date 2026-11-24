也门武装部队表示，已准备好击退胡塞武装可能对亚丁发动的攻势。亚丁是该国获得国际承认政府的据点城市。军事发言人马吉德·努扎伊利上校表示，胡塞武装部队距离该市约60公里。

据France 24报道，也门军方认为威胁严重，并表示已准备好亚丁的防御。努扎伊利强调，该市不会被占领，政府军不会允许它受到威胁。

胡塞武装推进

军方发表这一声明之前，胡塞武装本月取得推进，政府军则从红海附近地区撤出。政府解释称，重新部署是因为需要在局势要求的地方增援部队，其中包括保卫亚丁及邻近省份。

11月15日，六名也门消息人士向法新社表示，胡塞武装已控制马卡提拉和马达里巴地区，并在距离这座南部城市60公里处部署。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

也门领导层声明

也门总统委员会主席拉沙德·阿里米表示，他相信也门人民和武装部队有能力终结胡塞武装的威胁，无论前线局势如何变化。

据政府军方消息人士称，胡塞武装近几周多次袭击亚丁。在10月15日的一次袭击中，总统府遭到攻击，造成4人死亡。此前，胡塞武装曾在2015年战争初期试图夺取亚丁，但未能成功。

自胡塞武装于2014年将也门获得国际承认的政府赶出首都萨那后，该政府一直驻扎在亚丁。根据联合国最新数据，自7月停火破裂以来，战斗已造成逾1,600人死亡，并迫使逾30万人离开家园。

关注我们在