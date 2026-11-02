也门军方表示，在过去24小时内对胡塞武装开展了1,272次行动，并“消灭”了近500名其战斗人员和战地指挥官。据阿纳多卢通讯社报道，军方发言人马吉德·努扎伊利未说明其中有多少人死亡或受伤。

多条战线上的行动

发言人称，行动期间有169辆车辆、装备和重型武器被摧毁或损坏。作为“也门黎明”行动的一部分，打击目标包括胡塞武装阵地、其增援力量、工事、火力阵地和补给路线。

努扎伊利表示，军事行动支持了地面推进以及夺回该国北部焦夫前线的阵地。政府军还继续在马里卜、拜达、拉赫季和塔伊兹省开展行动。

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塔伊兹和焦夫的战斗

发言人称，在塔伊兹，陆军部队和盟友人民抵抗力量战士在战斗机、无人机和炮兵支援下与胡塞武装作战。他还表示，部队采取了措施保护平民和民用基础设施。

此前，军方报告称击落两架胡塞武装无人机，并对塔伊兹以南米斯拉赫地区的其阵地实施空袭。与此同时，内政部表示，一架胡塞武装无人机袭击塔伊兹西部一所房屋，造成一名妇女和一名女孩死亡，另有一名妇女受伤。政府军还报告称，已控制焦夫具有战略意义的胡韦希扬山脉。

政府军于10月5日发起“也门黎明”行动。他们称，该行动旨在从胡塞武装控制下恢复国家机构，并夺回首都萨那。联合国数据显示，7月重新升级的战事已造成数千人死伤，并使超过25万居民流离失所。

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