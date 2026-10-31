伊朗军方发言人穆罕默德·阿克拉米尼亚表示，美国的新一轮袭击可能会将战争扩展到更广阔的地理区域。他在社交媒体平台X发文警告称，如果美国总统在以色列支持者的压力下再次采取地区行动，战争将波及更大的地区。

据Asharq Al-Awsat报道，伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐也表示，该国武装部队已准备好对抗那些胆敢伤害伊朗人的人。德黑兰没有透露可能采取行动的细节。

卡塔尔的斡旋

这些声明是在旨在防止敌对行动重新开始的外交接触背景下发表的。周五，卡塔尔代表团抵达德黑兰，与伊朗高级官员举行会谈。卡塔尔和巴基斯坦正在冲突各方之间进行斡旋，但尚未达成持久协议。

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《华尔街日报》报道称，美国副总统J.D.万斯受总统唐纳德·特朗普委托，向伊朗安全部门负责人莫森·雷扎伊寄送了一封信。该报称，此举是为了尝试恢复谈判，并防止美国进一步发动袭击。伊朗确认收到了这封信，但未透露是否作出回应。

霍尔木兹海峡局势

据Asharq Al-Awsat称，近期的战事集中在霍尔木兹海峡周边，该海峡是波斯湾能源出口的重要通道。该媒体称，伊朗自战争开始以来一直封锁该海峡，而美国则以封锁伊朗港口作为回应，试图加大对该国的经济压力。

该媒体还指出，这场冲突导致能源价格上涨，并在美国中期选举前变得不受美国选民欢迎。

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