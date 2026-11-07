如果与伊朗的战事重启，以色列军方正准备可能恢复在黎巴嫩的攻势。据以色列报纸《Yedioth Ahronoth》报道，阿纳多卢通讯社发布了这一消息。

在黎巴嫩方向的准备

据该报报道，以色列军队继续沿黎巴嫩边境开展行动，部署军事阵地，并在冬季来临前更新作战计划。以色列安全部门正在等待美国就可能恢复针对伊朗的军事行动作出决定，因为局势可能会根据华盛顿的决定迅速变化。

与此同时，据该报称，以色列军方未发现美国部队在该地区加强准备的异常迹象，南部以色列的美国存在得到加强以及美国海军力量在阿拉伯海活动除外。

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围绕行动目标的分歧

《Yedioth Ahronoth》还报道称，对于可能针对伊朗展开的新行动，各方存在不同做法。据其消息，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡寻求推翻伊朗当局，而华盛顿部分官员支持迅速开展密集行动，以削弱德黑兰并迫使其在不利条件下进行谈判。

该报还写道，在上个月以色列议会选举之前，以色列总参谋长埃亚尔·扎米尔因针对德黑兰采取军事行动的立场，与内塔尼亚胡及以色列国防部长伊斯拉埃尔·卡茨发生争执。一些以色列官员认为，在其阵营于10月27日的议会选举中赢得120个席位中的53席、而反对派阵营获得48席后，内塔尼亚胡可能会寻求与伊朗发动一场新战争以维持权力。

美国和以色列于2026年2月28日开始针对伊朗的军事行动，并于4月达成停火。7月，在外交努力未取得成果的背景下，华盛顿与德黑兰之间的战事重启。6月26日，黎巴嫩和以色列在美国斡旋下签署了一项框架协议，规定以色列军队逐步从被占领的黎巴嫩领土撤出，以换取黎巴嫩军队部署并接管安全职能。

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