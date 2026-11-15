以色列国防军上周同时在北方司令部和南方司令部举行了通信和网络防御部队演习。此次演习是在外界担忧可能与伊朗升级冲突，以及与德黑兰有关联的地区组织可能袭击以色列后方的背景下进行的，《耶路撒冷邮报》报道。

紧急情况场景

“埃塔尼姆”营的营级和连级单位参加了演习。军方演练了多种紧急和复杂作战场景，旨在模拟部队在紧急情况下可能面临的挑战。

其中一项任务是在通信系统可能受损或中断的情况下，确保前线单位与其指挥所之间的通信不中断。演习还考虑了10月7日袭击事件后获得的经验。

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部署数字基础设施

军方训练快速部署通信设备，并从零开始建立数字基础设施，以支持实时行动。此外，还演练了在不同天气条件、复杂地形以及距边境较远的地点维持指挥与控制能力。

通信和网络防御局局长阿维亚德·达甘少将将军队通信能力的独立性和优势确定为优先事项，以确保即使在遭受攻击、发生故障或出现严重紧急情况时，部队指挥也不会受到干扰。作为演习的一部分，该局还测试了新的能力。

以色列国防军通信部门负责人奥梅尔·科恩准将表示，演习是持续加强各部门通信单位作战准备状态进程的一部分。

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