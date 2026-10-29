以色列军方表示，其在黎巴嫩南部靠近以军人员处发现一个可疑空中目标后，向该目标发射了一枚拦截器。据阿纳多卢通讯社报道，根据军方政策，未启动空袭警报。

以色列军方在社交媒体平台X发布的声明中没有说明该目标的性质，也没有透露是否成功将其拦截。

黎巴嫩南部遭袭

黎巴嫩国家通讯社NNA报道称，卡法尔泰布尼特遭到两次连续空袭。该机构称，巴拉希特郊区和瓦迪胡贾伊尔地区也遭到打击。

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NNA还报道称，以色列军方在代尔米马斯进行了拆除作业。该机构称，曼苏里上空有两架装载爆炸物的无人机爆炸，此前它们曾低空飞越该镇以及邻近的克莱莱赫和布尤特萨亚德。

协议与后续袭击

据NNA报道，以色列飞机还在黎巴嫩南部低空飞行，模拟空袭并投放照明弹。经美国斡旋于6月26日达成的协议规定，以色列军队将逐步从被占领的黎巴嫩领土撤出，以换取黎巴嫩军队的部署和武装团体的解除武装。

根据阿纳多卢通讯社援引的数据，自3月2日以来，以色列对黎巴嫩的袭击已造成至少4,386人死亡、另有12,407人受伤，超过100万人被迫离开家园。该机构称，以色列仍控制着黎巴嫩南部地区，包括在2023年至2024年战争期间占领的领土。

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