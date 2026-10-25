以色列军队表示，将于周二该国议会选举当天对被占领的约旦河西岸实施封锁。还计划向巴勒斯坦人关闭约旦河西岸与以色列之间的所有陆路过境点，《明镜周刊》报道。

对工作人员的限制

据以色列军方称，周日和周一，巴勒斯坦工作人员将不被允许进入约旦河西岸和约旦河谷的以色列定居点。工业区和数量有限的获准区域将获得例外。

以色列政治领导层批准了国防部的建议，即在选举当天禁止巴勒斯坦工作人员进入所有定居点和工业区。

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在希伯伦的行动

这些限制是在周五武装巴勒斯坦人在希伯伦附近发动袭击后，以色列在约旦河西岸开展军事行动的背景下宣布的。据以色列军方消息，袭击造成两名军人死亡，另有三人受伤。军方称，两名来自希伯伦的疑似袭击者被打死。

以色列国防部长伊斯雷尔·卡茨证实，约有2000名巴勒斯坦人被迫离开他们在希伯伦的住所。他表示，在以色列军队解决与哈马斯在希伯伦有关的问题之前，居民将不被允许返回自己的社区。

希伯伦市长优素福·贾巴里此前对半岛电视台表示，自周五以色列突袭开始以来，已有2200人被迫离开家园。以色列军队报告称，其与边防警察和安全部门联合在约旦河西岸约40个地区和400个地点开展了反恐行动。据其数据，约40名嫌疑人被拘留，其中包括哈马斯和“伊斯兰圣战组织”成员。

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