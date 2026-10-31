以色列军队周五在被占领的约旦河西岸希伯伦拆除了两名袭击者的住宅。这两人于10月23日在一个检查站杀害了两名以色列军人。两名袭击者均在袭击中死亡。据Asharq Al-Awsat报道，拆除行动是以色列在检查站附近地区开展大规模行动的一部分。

袭击发生后，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡下令开展行动。该媒体称，此次行动导致超过3000名巴勒斯坦人被迫流离失所，并引发当地居民抗议。巴勒斯坦官员指责内塔尼亚胡试图利用该行动，在定于周二举行的以色列大选前动员支持。以色列政府称，军方行动是对士兵遇袭的回应。

希伯伦的拆除与限制措施

当地居民表示，在10月30日被拆除的住宅中，此前居住着袭击者的妻子和子女。在此前一周，军方迫使巴勒斯坦人离开该地区。当地官员还报告称，希伯伦的其他住宅、商店、道路和工厂也被拆除，但破坏的确切规模仍不清楚。

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以色列军队表示，将继续采取先发制人和进攻性行动，以防止约旦河西岸发生袭击并保护该地区居民。军方还封锁了通往希伯伦的大多数入口，严重限制了巴勒斯坦人的出行，包括需要医疗援助的人员。

联合国反应与定居者袭击

联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克表示，居民被迫迁移引发了对不正当和不成比例使用武力的严重担忧。他说，清空和摧毁整个地区的威胁也引发了对种族清洗的担忧。

同一天，在拉姆安拉附近的卡夫尔马利克村，路透社目击者记录到，以色列定居者在军方人员在场的情况下推搡巴勒斯坦人，并阻止农民采摘橄榄。军方表示，其对定居者关于巴勒斯坦人投掷石块的报告作出回应，并拘留了两名巴勒斯坦人。军方未回应有关定居者袭击的报告，路透社记者也未看到巴勒斯坦人投掷石块。人权组织Yesh Din报告称，截至10月23日，橄榄收获期间至少发生了135起人身攻击事件。

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