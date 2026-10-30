南华早报：中国军队发放二手公文包以削减开支

中国人民解放军正在开展一项削减开支的行动，向军官发放二手公文包，军队单位重复使用设备零件和节日装饰品，并推行双面打印。据《南华早报》报道。

节约行动

这些措施是北京2026至2030年第十五个五年计划框架下，中国武装力量更广泛节约政策的一部分。该计划 предусматривает通过节俭发展军队、提高效率、降低成本和实现可持续性。军方还被要求完善采购体系，并削减培训、管理和技术保障方面的支出。

据《解放军报》报道，东部战区的一支空军部队使用旧装饰旗帜进行节日布置，而非采购新的装饰品。该部队还开始鼓励双面打印、重复使用零件以及前往相同目的地时共同出行。节省下来的资金被用于为该部队购置体育器材。

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重复使用零件

位于中部河南省的一支武警部队从损坏的设备中收集螺钉、钢筋和其他可用部件。它们被用于制造训练装置和升级现有装备。维修车间安装了用于收集零件的容器，不同单位之间还交换备件。

在一支空军部队中，参加近期训练课程的军官获发二手公文包，而不是像此前那样发放新的公文包。另一个负责中国中央军委行政后勤的单位也加强了对燃油支出和车辆维护的管控。该单位引入了监测燃油消耗和驾驶状况的数字系统，每月分析这些数据，并每季度表彰最节约的驾驶员。维修设施配备了35套设备，以便独立排除常见车辆故障。

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