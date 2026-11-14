黎巴嫩军队在贝鲁特南郊穆沙拉菲耶地区突袭一处仓库时，缴获了一大批武器和弹药。军方拘留了一名黎巴嫩公民，该人士在声明中被标注为首字母A.A.，并在司法监督下展开调查。

据Asharq Al-Awsat报道，此次行动之前进行了监视，并监控了与武器运输和非法交易有关的活动。军方未透露仓库所有者姓名，也未说明缴获的武器属于任何组织。

调查进展

退役准将法迪·达乌德称，此次突袭是基于监视开展的预防性行动，而非对某一即时事件的回应。他强调，在调查结束前，不能将责任归咎于某一特定方。

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达乌德表示，在人口稠密地区储存弹药会对当地居民构成直接危险。他还将此次行动与黎巴嫩当局确立国家对武器垄断的方针联系起来。

军事分析人士的看法

分析了公开照片的军事分析人士穆斯塔法·阿萨德推测，被缴获的武器组合更像是一名经验丰富的商人的货物，而非为直接军事对抗作准备。他认为，这些样品来源不同，表明存在广泛的供应网络。

阿萨德指出，部分手枪可能是合法进口到黎巴嫩的，而其他样品，特别是一些格洛克手枪，可能是从伊拉克走私或被盗的。同时，他强调，只有在核查序列号和标记后，才能确定其来源。缴获物品中还包括手榴弹、可用于制造爆炸物的材料、瞄准具和夜视设备。

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