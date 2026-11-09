尼日利亚军队在奥德奥约国家公园开展行动，摧毁了据其掌握的信息被疑似犯罪分子用作临时藏身处的设施。军方还缴获了一支AK-47步枪、一个空弹匣和一支Dane枪，据Premium Times报道。

国家公园内的行动

此次行动于2026年11月7日和8日由隶属尼日利亚陆军第2师的Operation IGBO DANU II部队与混合部队共同实施。根据军方声明，11月7日，军方在公园内发现了一些被其称为疑似犯罪分子的人员。这些人在部队接近时逃离。

次日，在后续行动中，士兵发现了一具遗体，军方称此人为首次接触后逃离的嫌疑人之一。军方表示，仍在搜查该区域，以追捕逃犯并防止他们重新集结。

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奥德奥约的安全局势

此次行动正值外界担忧绑架者和其他犯罪团伙将奥德奥约国家公园用作藏身处之际。5月15日，奥约州奥里雷地方政府区的三所学校有46名学生和教师被绑架，据该媒体报道，他们被带往该国家公园。安全部队于7月10日解救了被绑架者，当时他们已被囚禁56天。

Operation IGBO DANU，也称Operation Forest Flush，于2026年1月启动，目标是夸拉州的匪徒据点。10月，第2师指挥官奥瓦卢·马哈茂德少将表示，军方已将整个公园控制为训练场，以防止犯罪团伙利用这片森林区域。

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