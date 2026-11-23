美国陆军计划恢复在美国华盛顿罗纳德·里根国家机场附近空域进行直升机训练飞行。正如《独立报》报道，军方最早可能在12月6日开始的那一周恢复飞行。

需要航空监管机构批准

美国陆军发言人表示，军方计划就此事与美国联邦航空管理局协调，并通知国会。与此同时，美国联邦航空管理局表示，尚未收到陆军关于恢复此类飞行的正式请求。该监管机构强调，未经其许可，不得恢复该地区的训练。

事故发生后，美国联邦航空管理局对机场附近民用飞机与直升机混合运行实施了限制。2025年1月29日，一架军用“黑鹰”直升机在空中与一架获准降落的美国航空客机相撞。事故造成67人死亡，其中包括28名花样滑冰界人士。

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空域内此前发生的事件

事故发生三个月后，两架商业飞机被指示中止进近并复飞，以避免与一架美国陆军“黑鹰”直升机相撞。美国交通部长肖恩·达菲当时表示，机场周边对直升机的限制十分明确，安全必须是优先事项。

8月，美国国家运输安全委员会还调查了一起涉及总统专机直升机“海军陆战队一号”在华盛顿上空发生的空中交通安全事件。白宫表示，唐纳德·特朗普总统未处于危险之中。上周，国会批准了一项要求，规定客机及其他民用飞机必须配备帮助飞行员发现附近航空器的系统。

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