在爱荷华州米德尔敦一座弹药工厂计划对近70桶叠氮化铅实施受控引爆前，美国陆军公布了新的铅尘扩散模型。模型预测，周三上午爆炸后，粉尘可能向西南方向移动——抵达密苏里州东北部——时间为美国中部时间9时至17时。

据《独立报》报道，官员因天气条件最为有利而选择在周三实施行动。联邦机构警告称，居住在爆破地点西南方向五英里范围内的部分人员，可能会在引爆前被疏散。居住在五至20英里半径范围内的居民被建议留在室内并关闭窗户。

对脆弱群体的警告

美国卫生与公众服务部代表肖恩·考夫曼在爱荷华州的一场新闻发布会上表示，孕妇、儿童——包括六岁以下儿童——以及患有慢性疾病的人应离开粉尘扩散模型标示的区域。陆军还建议潜在受影响地区的所有居民，在另行通知前避免进行户外活动。

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军方指出，接触铅不仅可能通过吸入粉尘发生，也可能通过粉尘沉降的表面发生。在可以安全外出后，建议人们清洁儿童可能接触的物品：游乐设施、桌子、椅子和扶手。邻近的伊利诺伊州卫生部门建议居民在引爆后24至48小时内留在家中。

法院允许实施行动

爆炸最初计划于上周五进行，但因涉及人类健康和环境担忧的法院审理，行动被推迟。最终，联邦上诉法院裁定，美国环境保护署已制定足够的保护措施，以限制铅尘扩散。

不过，当地居民对铅可能造成的影响表示担忧。根据美国疾病控制与预防中心的数据，即使血液中的铅含量较低，铅对儿童也尤其危险。美国总统唐纳德·特朗普坚持认为，与等待危险材料可能发生意外自爆相比，受控引爆是更安全的选择。爱荷华州当选州长罗布·桑德表示，特朗普政府必须根据其聘请执行这项工作、并在米德尔敦待了数周的人员所提供的信息作出决定。

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