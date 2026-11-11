美国陆军计划在2030财年第一季度，即2029年10月1日至12月31日期间，为一个营级单位配备新型托盘化近程防空系统。这些系统正在Maneuver-Short Range Air Defense Increment 4（M-SHORAD Inc 4）计划框架内研发，The War Zone报道。

这些系统应为部队提供针对不同类别无人机的要点防御，涵盖小型四旋翼无人机以及Shahed 136等远程攻击无人机。相关要求还规定，系统应能够打击攻击地面部队的直升机和飞机，并可对地面目标实施直接火力打击。

适用于不同载具的模块化平台

该计划的一项关键要求是采用Self-Loading Equipment Dock，即SLED的托盘化形式。这种模块可快速安装到轻型有人驾驶车辆和无人地面车辆上，也可从这些平台拆卸下来，用于前沿阵地的固定防御。陆军列出的潜在平台包括Joint Light Tactical Vehicle、Infantry Squad Vehicle和无人地面车辆。

军方不希望使用需要单独拖车的方案。该系统必须能够自主运行72小时，在部队支援下可运行三至七天。要求还包括能够无需专用设备由C-130飞机运输、进行空投、通过外部吊挂运输以及从车辆上拆卸。

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导弹、火炮和非动能手段

美国陆军尚未确定传感器和杀伤手段的最终组成。陆军要求采用可重新配置的任务装备模块，将动能手段——导弹和直接射击火炮——与非动能反制方式相结合。

正在考虑的可能方案包括可使用30毫米火炮、M134机枪、Stinger导弹、AGM-114 Hellfire导弹和AIM-9X Sidewinder导弹的系统。几乎所有由该计划潜在参与者展示的项目也使用了经过优化、用于对抗空中目标的70毫米APKWS II制导火箭弹。据该媒体报道，乌克兰军人率先在战斗中将APKWS II用于反无人机。

新系统应接入防空指挥网络，使分散部署的系统能够交换数据，并为具体目标选择最合适的杀伤手段。M-SHORAD Inc 4计划被视为美国防空体系更广泛现代化的一部分，该现代化还包括新型拦截弹、雷达以及激光和微波定向能系统。

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