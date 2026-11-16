美国陆军计划紧急在以色列、沙特阿拉伯和黎巴嫩为军人建造17座标准化预制钢筋混凝土掩体。其中10座掩体将设在以色列，5座设在沙特阿拉伯，另有2座设在黎巴嫩，Defense News报道。

美国陆军已向潜在承包商发布请求，强调迫切需要更换非标准人员掩体，包括改装的运输集装箱。文件指出，使用此类设施的军人目前面临威胁。

防护导弹和无人机

这些新掩体旨在保护在美国中央司令部责任区内潜在敌对环境中工作的美国及联军军人。它们必须在包括导弹和无人机在内的间接火力袭击中保持完好无损。

美国陆军将仅向符合即将发布的征求建议书要求的承包商披露基地的确切名称和设施坐标。同时，该公告提到5个主要部署地点：以色列1处，沙特阿拉伯和黎巴嫩各2处。

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结构和期限

每座掩体将由三个钢筋混凝土部分组成，配备钢制入口门和入口附近的Alaska混凝土障碍物。外墙还将用沙袋加以保护，屋顶将设置厚度至少为18英寸的同类防护层。

该项目须在订单发出后45天内完成。美国陆军还计划仅给承包商3天时间提交商业提案。具备在沙特阿拉伯、以色列和黎巴嫩快速开展工作的能力的持牌建筑和工程公司获邀参与。

据Defense News报道，该项目是在伊朗导弹和无人机袭击波斯湾美军基地后提出的，此类袭击造成至少23名军人死亡。特别是，2026年3月对科威特一处陆军指挥所的袭击造成6名军人死亡。

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