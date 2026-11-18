11月3日，美国陆军与REalloys公司签署了一项不具约束力的框架协议，涉及可能在犹他州Tooele Army Depot陆军仓库内建设重稀土金属加工设施。据OilPrice报道，该项目可能获划拨200英亩军事用地。

REalloys将为该设施提供资金、负责建设和运营。美国陆军将获得优先报价权，以购买所生产的镝和铽。最终租赁协议尚未签署：双方必须完成环境评估、获得许可并满足其他要求。

租期最长75年

美国陆军于6月在Strategic Capital Initiative框架下选定REalloys进行独家谈判。框架协议条款规定租期为50年，并可再延长25年。该公司须支付市场租金，并在商业运营开始后支付额外的项目参与费用。

镝和铽用于强力磁体，这些磁体可在战斗机、导弹及其他先进军事装备中于高温下工作。OilPrice指出，中国控制着几乎全部这些金属的加工。

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在加拿大和美国的计划

REalloys正在发展北美供应链，将稀土元素氧化物转化为磁体制造商所需的金属。该公司与Saskatchewan Research Council共同在萨斯卡通开发生产设施，其位于俄亥俄州尤克里德的部门则从事重稀土元素的冶金加工。

该公司正在萨斯卡通建设一座价值4000万美元的设施，之后计划将其迁往俄亥俄州。其宣布的年产能约为30吨金属镝和15吨金属铽。REalloys预计将在2027年第一季度于萨斯卡通获得首批钕镨金属，并在2028年第一季度让镝和铽金属化工厂投入运行。

五角大楼针对国防部门磁体的禁令将于2027年1月1日生效，该禁令涉及使用来自中国及其他指定国家的稀土材料制造的磁体。据该刊物报道，中国已将针对稀土元素扩大出口限制的暂停期延长至2027年1月10日。

OilPrice在其报道中指出，该刊物所有者持有REalloys的股票和/或期权，这可能使其对该公司证券价值上涨产生利益关联。

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