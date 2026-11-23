美国陆军发布了《Defense Critical Infrastructure Community Coordination Guide》（国防关键基础设施社区协调指南），旨在帮助军事设施规划关键基础设施保护工作，并与地方伙伴协调行动。该文件由美国网络安全与基础设施安全局、联邦调查局、环境保护署、交通部、能源部以及联邦紧急事务管理局共同编写。

对民用基础设施的依赖

据Breaking Defense报道，美国本土的军事单位必须确保在危机期间将人员和资源运送至港口、铁路基础设施和机场，以部署到世界其他地区。与此同时，基地运行和装备运输所需的许多系统属于私营公司和地方政府，而非联邦政府或陆军。

第一军军长马修·麦克法兰中将表示，敌方行动或自然灾害导致城市电网、供水系统或主干光纤线路中断，会立即影响军事任务的执行。

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文件的五个部分

这份新指南包含一份用于快速启动的关键行动简要清单、两个关于协调必要性和威胁性质的章节，以及对军方与当地社区相互需求的说明。文件还单独阐述了建立必要联系和达成协议的程序。

附录汇集了联邦、州、地方和陆军层面的资源，以及实际案例。在刘易斯-麦科德联合基地举行的第二届关键基础设施保护峰会上，与会者研究了在美国太平洋西北地区部署部队的情景，分析了共同依赖关系和可能的行动障碍。

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