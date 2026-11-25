美国陆军将无法按原计划在2026年底前接收首架用于测试的MV-75 Cheyenne II倾转旋翼机。由于资金短缺扰乱了军方与该项目主承包商贝尔公司之间的工作沟通，交付出现延误，Breaking Defense报道。

美国陆军采购、后勤和技术办公室表示，首架飞机移交测试的新日期尚未确定。陆军正与作为Textron子公司的贝尔公司共同编制更新后的综合进度表，其中包括资源测算和风险分析，以在可接受的成本下确定切实可行的项目阶段。

资金中断

据Textron称，截至7月，美国陆军在2026财年已花费了MV-75项目几乎所有可用资金。贝尔公司继续进行部分工作，同时因资金短缺而削减支出。

7月，军方要求为MV-75重新调配3.5亿美元，用于建造和测试八架倾转旋翼机原型机。国会在第三季度批准了这项资金重新编程。约3亿美元通过合同修改完成签约，覆盖了贝尔公司及其供应商已经发生的费用。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

一名美国陆军代表指出，在资金暂停期间，贝尔公司在没有额外资金的情况下自行承担风险完成了部分工作。9月28日，军方收到重新调配的资金后，正常的合同履行和双方联系恢复。

进度再次推迟的风险

2027财年预算的不确定性也可能影响后续进度。陆军为MV-75申请了超过20亿美元，但资金审批延迟可能推迟首份低速初始生产合同。

贝尔公司于2022年底在未来远程突击飞机项目框架内被选为主承包商。陆军曾表示，Cheyenne II的飞行速度和航程将是该军种现有空中突击直升机的两倍。投入使用后，它将逐步替代部分UH-60 Black Hawk机队。

关注我们在