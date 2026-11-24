美国陆军在摩洛哥坦坦地区举行的NANO ACE II测试演习期间，测试了小型无人地面机器人平台FireAnt，用于部署能够探测敌方无人机的传感器。测试于10月在多域训练区MDTA进行，并与摩洛哥武装部队合作，The War Zone报道。

平台搭载六个传感器

美国陆军公布的照片显示，FireAnt运载了六个小型地面传感器——两个倾斜导轨上各有三个。部署后，它们被安置在三个小型支架上。其工作原理尚未说明，但此类设备可能能够探测无人机发出的信号或其声学特征。

FireAnt由Swarmbotics AI公司生产。这是一种紧凑型4×4轮式平台，可适配电子战、监视、侦察及其他任务。机器人系统还可以在半自主小组中行动。

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扩大反无人机监视

美国陆军表示，NANO ACE II评估了结合自主平台、不同载荷、任务管理软件和抗干扰通信手段的原型。参与者检验了这些系统能否在未经整备的地形上自主运行，并在受到电子战手段干扰的情况下保持功能。

由传感器和配备自身传感设备的机器人构成的分散网络，能够向操作人员传输多路数据流，以形成对空中和地面威胁更为详细的图景。这些数据可以引导更强大的监视系统进一步跟踪目标，并引导打击手段对其实施反制。同时，美国陆军必须解决将众多节点整合到一个共同网络中以及处理大量信息的问题。

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