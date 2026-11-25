美国陆军表示，首个远程高超音速武器系统Long Range Hypersonic Weapon、又称Dark Eagle的导弹连已全面列装。PAE Fires采购项目负责人、陆军中将弗兰克·洛萨诺表示，该导弹连已准备好在全球部署和使用。他于11月19日在接受Breaking Defense采访时作出这一表示。

洛萨诺没有透露首个导弹连全面列装的日期或地点。他还表示，部队已获得使用该系统所需的一切装备。

项目延误

美国陆军最初计划于2023年将首个导弹连投入使用。测试期间出现的问题阻碍了这一计划，其中包括发射装置的机械工程问题。此后目标期限被推迟至2025年9月，但这一期限也未能实现。

2026年10月，彭博社报道称，首个导弹连尚未全面列装。美国陆军项目办公室当时表示，仍在继续推进Dark Eagle的列装工作，并需要开展额外训练、维护和战备维持活动。洛萨诺没有直接称该报道不准确，并表示情况变化很快。

组成与生产

一个Dark Eagle导弹连包括四辆拖车式运输起竖发射装置，每辆装置配备两枚装在容器内的导弹，以及一个导弹连指挥中心和一辆保障车辆。高超音速导弹可达到5马赫及以上速度，并能在大气层内机动。该系统使用地面机动发射装置，旨在打击最远1725英里外的目标。

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Dark Eagle与美国海军的Conventional Prompt Strike项目同步研发。两个系统都使用通用高超音速滑翔体：美国陆军将从地面发射装置使用该滑翔体，而海军将从朱姆沃尔特级驱逐舰和弗吉尼亚级潜艇上使用。

根据政府问责局7月发布的一份报告，美国陆军和海军暂停了生产，以解决测试中发现的问题。文件还提到洛克希德·马丁工厂面临的困难，包括导弹生产标准不完整、相互矛盾且不明确。

后续导弹连

美国陆军正在推进第二和第三个Dark Eagle导弹连的列装。洛萨诺表示，第三个导弹连的生产已完成整个流程的一半以上。他评估称，后续导弹连应能比首个导弹连更快达到完全作战能力。

他还认为，未来该项目可能会吸纳更多制造商。在他看来，这将使美国陆军在系统生产和交付方面拥有更大的灵活性。

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