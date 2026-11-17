美国陆军副部长迈克尔·奥巴达尔在华盛顿表示，陆军有人驾驶航空机队的战备水平下降，事故数量增加。据他称，装备完全具备执行任务能力的比例不足60%，而目标指标为75%，Breaking Defense报道。

飞行小时减少，事故增加

奥巴达尔在AUSA Hot Topic活动上表示，陆军航空兵在过去一年发生了更多事故，尽管飞行小时数比三年前少15万小时。据他称，飞行员和机组人员飞行不足，无法保持必要技能。

曾担任陆军飞行员的奥巴达尔表示，82%的A级事故与人为因素有关。他强调，需要改变应对这一问题的方式，以免因忽视它而使人员面临风险。

安全与保障数据

与此同时，飞行安全数据呈现出更复杂的情况。根据美国陆军今年1月发布的公告，2025财年A级事故率有所改善。然而，A至C级航空事故的综合比率是此前十年中最高的。尽管飞行小时数下降，C级事件数量在过去三年中的每一年都在增加。

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美国政府问责局3月发布的一份报告也发现，陆军在2024财年未达到全面战备目标指标。报告没有给出确切数值。

飞行员训练的变化

为提高战备水平，陆军计划使用Weapons 360平台。该平台提供主要武器系统状态的实时数据，并有助于将问题定位到具体零部件和供应商。奥巴达尔还宣布转向统一保障模式，该模式将整合多个参与维护主要装备型号的机构。

此外，陆军正在调整航空训练体系。相关举措包括Flight School Next项目，即采购新型直升机，并采用侧重直升机基本操纵技能的更新版课程。陆军还计划将现役军官和准尉从参谋岗位调回航空部队。

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