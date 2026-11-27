苏丹军方表示，在与快速支援部队及苏丹人民解放运动—北方局（SPLM-N）交战后，已重新控制青尼罗州东南部的马坎扎地区。马坎扎位于该州行政中心埃德达马津市以南。

军方声明

据阿纳多卢通讯社报道，苏丹军队第4步兵师称，其部队已将快速支援部队武装人员逐出马坎扎。快速支援部队代表未对此声明发表评论。

11月26日，军方消息人士告诉该通讯社，军队在盟军支持下也重新控制了苏达地区。两天前，快速支援部队曾称已夺取苏达。同日，苏丹军方宣布，苏丹盾牌部队的分队已抵达青尼罗州，以加强其部队。

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平民逃往南苏丹

青尼罗州独立民间社会倡议组织表示，在一周内，超过1.4万人为躲避不断升级的战斗抵达南苏丹上尼罗州伦克县。其中大多数人抵达了绍梅迪和阿德汉村一带。

该组织称，对食品、安全饮用水、住所和医疗援助的需求不断增加。该组织还对家庭失去生计以及接收流离失所者的社区面临压力表示担忧，并呼吁停止战斗、保护平民并确保人道主义援助畅通无阻。

11月25日，苏丹当局指责快速支援部队对埃德达马津和埃尔罗塞雷斯发动无人机袭击。据当局数据，袭击造成17人死亡、数十人受伤。快速支援部队未对这些指控发表评论。苏丹军队与快速支援部队之间的战争自2023年4月持续至今；据该通讯社称，战争已造成数万人死亡，并迫使约1300万人离开家园。

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