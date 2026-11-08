苏丹军方称，其在西科尔多凡州摧毁了一架无人机——这是军方所称一周内在当地击落的第四架无人机。军方声明称，其防空部队于周六中午在瓦德班达以东拦截了一架“敌对”FH-95无人机。

军方未说明该无人机属于谁。阿纳多卢通讯社援引不愿透露姓名的军方消息人士报道了该地区的战事进展。

阿尔胡韦伊附近的战斗

据这些消息人士称，苏丹军队及其盟军在阿尔胡韦伊附近持续三小时的战斗中，给准军事组织快速支援部队造成重大损失。他们还称，参与冲突的快速支援部队一个单位已被摧毁。

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与军方并肩作战的武装运动联合部队表示，已连续第三天继续针对快速支援部队开展行动，并在数个关键方向取得进展。军人还在社交媒体上发布视频，声称视频展示了被摧毁的敌方装备。

争夺阿尔胡韦伊

军方寻求控制阿尔胡韦伊，这座城市连接苏丹中部地区与西科尔多凡州，也是阿拉伯胶生产带的牲畜贸易中心。此前一天，军方消息人士称已夺取阿尔胡韦伊地区西北部的阿亚尔巴希特，军方则表示已控制同一地区的乌姆马拉希克。

北科尔多凡州、西科尔多凡州和南科尔多凡州的冲突去年加剧。苏丹军队与快速支援部队之间的战争自2023年4月以来一直持续，已造成数万人死亡，并导致数百万人流离失所。

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