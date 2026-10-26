台湾军方引入了一种没有预先设定 сценария的新型战斗训练模式，以取代传统训练计划。这些变化旨在提高部队战备水平，应对来自中国的军事威胁，《台北时报》报道。

作战部队每年至少须接受两次基础训练。这项为期九周的计划包括在指定训练场进行密集实弹演习，内容由三周初始训练、三周战术评估、两周作战能力检验和一周结果复盘组成。

不确定条件下的训练

战术评估包括持续10天9夜、全天候进行的野外演习。在近日对位于新竹县的陆军北部联合测试与训练司令部进行媒体参访期间，驻扎在台湾北部的第109步兵旅和第542合成旅参加了演习。

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此前，演习通常由一个营级单位参加，该单位从开始到结束都按照既定 сценария行动。新系统强调不同单位的联合行动，并模拟军人必须应对敌方意外调动的情形。

新的评估工具

该计划还整合了激光交战系统和Team Awareness Kit。教官表示，这些工具可在不同军种联合行动期间追踪己方部队和敌方的位置，并实时交换情报信息。

部队指挥官和指挥教官在开展和评估训练方面获得了更大自由。训练目标和评估标准由指挥官确定，教官则可根据具体单位的特点提出问题。台湾于2024年为年度汉光军事演习引入了类似的贴近实战训练模式。

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