据以色列安全部门辛贝特的数据，在被占领的约旦河西岸，超过700名以色列定居者参与了针对巴勒斯坦人的暴力和恐怖主义行为。阿纳多卢通讯社报道称，该消息援引以色列军方电台。

两类涉事人员

据该电台报道，辛贝特认为约100人是关键煽动者。根据这一评估，他们领导袭击，并从定居点前哨站协调活动。其中一些人此前曾被拘留，该群体成员还被认为与大规模纵火焚烧巴勒斯坦人财产有关。

另有约600人被归入第二圈层。据该电台消息，他们参与了暴力行为、纵火、书写煽动性口号及其他活动。2025年底，辛贝特确认了约70名关键煽动者以及第二圈层中的另约300人，因此这类人员总数在一年内几乎翻倍。

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前哨站成为袭击来源

辛贝特还将约旦河西岸的115处定居点设施，包括前哨站和农场，确定为暴力活动中心，针对巴勒斯坦村庄的袭击由此发起。据该电台消息，过去一年中建立了31处此类前哨站。

报道说，约75万名定居者居住在约旦河西岸的156个定居点和360个前哨站，其中包括东耶路撒冷。以色列总参谋长埃亚尔·扎米尔在议会情报小组委员会的一次闭门会议上告诉议员，军队缺乏足够的工具来应对该地区的犹太恐怖主义。该电台推测，他关于缺乏工具的言论可能涉及恢复对定居者的行政拘留令，但扎米尔没有直接这样表示。

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