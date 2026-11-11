在澳大利亚布里斯班，表演艺术家莉娅·谢尔顿在Melt艺术节期间推出了个人作品《Keep Sleeping, Beauty》。该作品重新诠释了《睡美人》童话的情节，指出熟睡中的女主角无法同意被亲吻。正如ABC News报道，演出于11月4日至14日在Metro Arts举行。

从同意的视角看童话

谢尔顿与伦敦导演、奥利弗奖得主乌尔苏拉·马丁内斯共同创作了这部作品。创作者将政治行动主义、幽默、荒诞和坎普戏剧美学结合在一起。她们探讨了艺术史中熟睡女性的形象，在其中，这类女性常被描绘为被动的欲望对象。

创作者还参考了这一故事的早期版本——詹巴蒂斯塔·巴西尔1634年的中篇小说《太阳、月亮和塔利娅》。在这一叙述中，国王在公主熟睡时强奸了她；她在醒来前生下了一对双胞胎。马丁内斯认为，即使是后来经过弱化的故事版本，仍保留了未经女性同意侵入其身体这一有问题的母题，随后男性却被塑造成英雄。

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对真实案件的引用

该作品将童话情节与使用使人丧失抵抗能力的物质实施性暴力的案件联系起来。其中提及的案件包括吉赛尔·佩利科案，她在2024年的庭审期间放弃了匿名权。ABC News称，佩利科在被当时的丈夫下药后，近十年遭受性暴力；该案中有51名男性共同被告。

舞台上摆放着一张被录制设备环绕的床，指向技术在未经本人同意传播影像中的作用。谢尔顿和马丁内斯还提出了所谓“sleep content”的问题——涉及未给予同意的失去意识女性的性材料。作品中部分对性暴力的提及被响亮的声音信号替代，为观众留下自行感受的空间。

谢尔顿独自完成演出；她称其为父权制如何“让女性沉睡”的隐喻。作品还引用了艾玛·苏尔科维奇的行为艺术《Mattress Performance (Carry That Weight)》，该艺术家曾扛着一张23公斤的床垫穿行于哥伦比亚大学校园，以抗议校方对其强奸举报的处理。

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