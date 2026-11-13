在美国，美国成瘾医学学会（ASAM）发布了首份关于识别和治疗使用过镇静剂美托咪定患者的全国临床考量文件。该文件并非完整的临床指南，因为尚未开展能够证实医生观察结果的大规模研究，STAT News报道。

中毒和戒断症状

2024年春季，在一个周末发生一系列药物过量事件后，美托咪定首次在费城的毒品供应中被发现。注射纳洛酮后，患者仍比平常更为镇静，心率也更低。同年秋季，医院开始接收出现严重戒断症状的人。

专家表示，美托咪定几乎总是与非法阿片类药物一同使用。因此，在疑似药物过量时，纳洛酮应仍是救助的第一步，尽管呼吸恢复后，患者可能因镇静物质的作用而没有反应。急性美托咪定中毒时的低血压和脉搏减慢可通过静脉输液及基础支持治疗加以纠正。

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治疗可能需要重症监护

美托咪定戒断的最初表现通常是恶心和呕吐，不伴有阿片类药物戒断所特有的腹泻。临床考量文件提出使用可乐定，这种药物与美托咪定和赛拉嗪一样，属于α-2受体激动剂。如果可乐定无效，或因呕吐无法服用，数小时内可能出现血压显著升高和心跳加快。在这种情况下，可能需要静脉注射右美托咪定。

医生指出，美托咪定戒断有时需要入住重症监护病房。截至2025年底，美托咪定已在美国至少18个州被检出。专家强调，定期检测当地毒品市场十分重要，因为该物质的影响症状可能与其他病症相似，包括脓毒症。已有用于检测美托咪定的试纸条。

医生表示，美托咪定似乎不会造成与赛拉嗪相同的严重伤口，但它是一种效力强得多的镇静剂。一些患者在戒断并开始治疗阿片类药物使用障碍后，可能仍会渴求美托咪定。专家指出，需要进一步研究，以了解其使用的长期后果并寻找更有效的治疗方法。

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