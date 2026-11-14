台湾ASE Technology Holding是全球最大的芯片封装与测试公司，该公司将投资1000亿新台币——约30.5亿美元——在高雄市路竹区建设两座新的生产设施。随着人工智能计算设备需求增长，该公司正在扩大产能，《台北时报》报道。

高雄新的生产枢纽

其子公司Advanced Semiconductor Engineering正式启用了路竹工厂一期，并开始建设二期。这些设施位于台湾南部科学园区，是该集团首次在台湾科学园区体系内扩张。

ASE Holding表示，在全面投产后，这两处设施预计每年将创造800亿新台币营收，并创造5000个就业岗位。路竹厂区将成为该集团的第二个制造中心，与ASE位于高雄楠梓区的主要园区和总部并列。

Advanced Semiconductor Engineering执行副总裁Mike Hung将此次扩张与人工智能及高性能计算设备的快速发展联系起来。他表示，这正在增加对先进芯片、封装技术和制造产能的需求。

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资本支出与AI Nose系统

上个月，ASE Holding第三次上调年度资本支出预算，至115亿美元。该公司预计，明年客户需求将超过可用产能，尤其是在用于AI芯片的先进封装领域。

该工厂一期由一家闲置的平板显示器制造企业改造而成，该企业于7月以约65亿新台币从AUO Corp收购。

此外，ASE Holding与美国Ainos Inc签署了一项价值900万美元的协议，再采购5000套AI Nose系统。这些系统将气味和化学信号转化为用于机器识别的数据。此次新采购是在根据此前价值210万美元的协议交付1400套系统之后进行的。

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