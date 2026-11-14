东南亚国家联盟领导人将于11月15日至17日在菲律宾马尼拉举行第49届东盟峰会。主要议题将包括南海局势和缅甸政治危机。今年担任该组织轮值主席国的菲律宾表示，东盟与中国已就争议海域行为准则草案约70%的内容达成一致，据Channel NewsAsia报道。

海洋准则谈判

各方应在年底前完成有关该准则的谈判，但其适用范围、法律地位和执行机制等问题仍未解决。印度尼西亚战略与国际研究中心高级研究员安德鲁·曼通认为，一份具有实质内容和法律约束力的文件不太可能在既定期限前完成。他认为，最多只能宣布谈判已基本完成。

新加坡ISEAS–尤索夫·伊萨研究院高级研究员乔安妮·林也表示，该协议不太可能在峰会期间或2026年底前最终敲定。中国声称拥有南海大部分海域的主权；其主张与菲律宾、越南、马来西亚和文莱的立场重叠。由于中国渔船和海警的活动，印度尼西亚北纳土纳海附近水域也曾出现紧张局势。

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缅甸危机

缅甸仍是东盟面临的另一项棘手问题，当地军方于2021年2月夺取政权。由于落实五点共识缺乏实质性进展，该组织继续限制缅甸在峰会和外交部长会议上的政治代表权。

该计划于2021年4月达成，包括立即停止暴力、各方开展对话、提供人道主义援助，以及由东盟轮值主席特别使者进行斡旋。帕查查兰大学国际关系专家特库·雷扎夏呼吁制定应对缅甸局势的额外机制。任何恢复该国在高级别会议上政治代表权的决定，都需要成员国达成共识。

轮值主席国交接

马尼拉峰会还将结束菲律宾对东盟的轮值主席国任期。2027年，在该组织迎来成立60周年之际，新加坡将接任。乔安妮·林表示，面对保护主义、全球贸易的不确定性以及华盛顿与北京之间的地缘政治竞争，领导人可能将重点放在该地区的经济韧性上。

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